Благой Георгиев: Путин – один из самых больших красавчиков в мире

Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев поделился мнением о президенте России Владимире Путине.– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения. Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.