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Благой Георгиев: Путин – один из самых больших красавчиков в мире

Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

- После опыта проживания в Чечне и Татарстане не удивляет, как столько народов уживается в России?

– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения. Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.

– В одном из интервью вы сказали, что Рамзан Кадыров – красавчик. Владимир Путин – красавчик?

– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.

– Переубеждать людей в Болгарии на тему Путина приходилось?

– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.

"Бизнес-Online"
Теги: Георгиев Путин
Сегодня, 22:29
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(5)
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:19) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
За такое бабло еще и не то скажешь.А не скажешь, так у Рамзана золотой автомат есть.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 23:07) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поцелуй его в жопу , тогда
Регистрация: 25.01.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:03) #
  • -1
  •  (9)
online

Красавцы....дальше не куда, одному Алах помог ...другому семья Ельцина... а в России люди не живут а существуют ....но Болгарину видимо это нравится, пусть вспомнит какая пенсия у пенсионеров в Болгарии в переводе на Евро и какая у пенсионеров России в том же переводе , про зарплату футболиста из Болгарии в России ...я почему то и не думаю ..а за чем?


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:57) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Odyssey
походу заднеприводный

Оба
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:53) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
походу заднеприводный grimacing
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:47) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мда expressionless
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: interested (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий мужчина!
Регистрация: 18.10.2013
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