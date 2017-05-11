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Благой Георгиев: Путин – один из самых больших красавчиков в мире
Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
- После опыта проживания в Чечне и Татарстане не удивляет, как столько народов уживается в России?
– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения. Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.
– В одном из интервью вы сказали, что Рамзан Кадыров – красавчик. Владимир Путин – красавчик?
– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.
– Переубеждать людей в Болгарии на тему Путина приходилось?
– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.
"Бизнес-Online"
- После опыта проживания в Чечне и Татарстане не удивляет, как столько народов уживается в России?
– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения. Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.
– В одном из интервью вы сказали, что Рамзан Кадыров – красавчик. Владимир Путин – красавчик?
– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.
– Переубеждать людей в Болгарии на тему Путина приходилось?
– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.
"Бизнес-Online"
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