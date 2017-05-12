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Алексей Ионов, скорее всего, вернётся в "Динамо"

ЦСКА, скорее всего, не будет выкупать контракт 28-летнего нападающего Алексея Ионова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист выступает за армейцев на правах аренды. С высокой долей вероятности летом он вернется в "Динамо".
Теги: Ионов Динамо ЦСКА
Сегодня, 05:51
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 06:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
..загнанных лошадей пристреливают..?
Регистрация: 6.09.2013
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