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Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории "Локомотива"
Вратарь "Локомотива" Гилерме прокомментировал победу своей команды в матче против "Оренбурга" (4:0).
- Лоськов – величайший футболист в истории "Локомотива". Я горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.
- Когда узнал, что Лоськов выйдет на поле?
- На установке Семин сказал, что Дмитрий будет в стартовом составе.
- Победное настроение после финала Кубка помогло?
- Оно осталось, но жизнь продолжается. Мы одержали важную победу, однако нужно вернуться к делам чемпионата.
- Есть мысли о сборной России?
- Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.
- Последние две недели получились очень эмоциональными.
- Да, было сложно. Мы проиграли ЦСКА и "Рубину", но честно скажу, что тогда уже думали о Кубке. Все понимали, что впереди важная игра. Поэтому сложно настроиться на матчи перед финалом.
- После таких побед легче играть?
- Они придают уверенность. Перед финалом было напряжение, высокая ответственность. А сейчас мы расслабились и спокойно играли.
ФК "Локомотив"
- Лоськов – величайший футболист в истории "Локомотива". Я горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.
- Когда узнал, что Лоськов выйдет на поле?
- На установке Семин сказал, что Дмитрий будет в стартовом составе.
- Победное настроение после финала Кубка помогло?
- Оно осталось, но жизнь продолжается. Мы одержали важную победу, однако нужно вернуться к делам чемпионата.
- Есть мысли о сборной России?
- Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.
- Последние две недели получились очень эмоциональными.
- Да, было сложно. Мы проиграли ЦСКА и "Рубину", но честно скажу, что тогда уже думали о Кубке. Все понимали, что впереди важная игра. Поэтому сложно настроиться на матчи перед финалом.
- После таких побед легче играть?
- Они придают уверенность. Перед финалом было напряжение, высокая ответственность. А сейчас мы расслабились и спокойно играли.
ФК "Локомотив"
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