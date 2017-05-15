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Валерий Карпин: выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал выход на поле легенды "Локомотива" Дмитрия Лоськова в матче 28-го тура с "Оренбургом" (4:0).
"Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5 - 10 минут. Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч", – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5 - 10 минут. Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч", – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
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