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Валерий Карпин: выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал выход на поле легенды "Локомотива" Дмитрия Лоськова в матче 28-го тура с "Оренбургом" (4:0).

"Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5 - 10 минут. Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч", – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Карпин Лоськов Локомотив
Сегодня, 21:35
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14
(6)
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Промяса продать, пусть Валера играет

дык он(Валера) Массимку ниже плинтуса опустит laughing

Цитата: Пивовед
Ему теперь один путь из редактуры МатчТв- ....
в Зеню.

а почему нет? Валера борзый, надаёт по мордасам всяким мажорам


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Black Fox
смешно было когда ты тренером работал

Ога, Кариока насмешил на Петровиче.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: utekay
Георгич ёпта...а сам то чё? Думаю не испортишь

Промяса продать, пусть Валера играет smiley

Ему теперь один путь из редактуры МатчТв- ....
в Зеню.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Георгич ёпта...а сам то чё? Думаю не испортишь

Промяса продать, пусть Валера играет smiley


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Георгич ёпта...а сам то чё? Думаю не испортишь laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:15) #
  • 0
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Цитата: Чесайнаг
ждал появления Лоськова,но хотя бы на тайм

Цитата: Чесайнаг
Валера в какой то мере прав


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: паровоз (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Чесайнаг
Валера в какой то мере прав:ну не хватил Лоськову одного матча до отметки 300 и вот надо было его из за этого заявлять?Косу то одного гола не хватило для вступления в клуб 100,кто то захотел со своим внуком на поле выйти.Ну давайте дадим по матчу съиграть Гаврилову,Андрееву,Газзаеву,Р
оманцеву и др.Я сам ждал появления Лоськова,но хотя бы на тайм и показал бы себя во всей крассе.Уверен в нынешнем Локо немногие тянут на его уровень

Лоськов вышел, задал тон игре - ребята сделали результат! Валере смешно?! Да это просто зависть!
Регистрация: 25.06.2016
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дмитрий наверняка хотел это сделать намного раньше, но с предыдущим руководством это не срослось.
Я конечно тоже считаю, что полноценный прощальный матч, допустим перед сезоном, например с Ростовом, был бы более интересен для любителей футбола. Но, то-ли и так посчитали достаточно, то-ли сам Дмитрий на этом не настаивал, в общем имеем, что имеем.
Реакция Карпуши вообще побоку, он теперь публичное лицо на ТВ, зачем ему выставлять себя с лучшей стороны, правильно, провоцируй болел, они и так знают кто ты и что ты.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
смешно было когда ты тренером работал


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Валера, если не ошибаюсь, Тихонова тоже выпускал.

Тихонов отыграл ТАЙМ, отметился голевым пасом, да и вообще играл! а так...
прав Карпин, если самого Карпина щас выпускать на 5-10 минут в каждом матче и он рекорд побьёт!!!
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (2)

Валера в какой то мере прав:ну не хватил Лоськову одного матча до отметки 300 и вот надо было его из за этого заявлять?Косу то одного гола не хватило для вступления в клуб 100,кто то захотел со своим внуком на поле выйти.Ну давайте дадим по матчу съиграть Гаврилову,Андрееву,Газзаеву,Р
оманцеву и др.Я сам ждал появления Лоськова,но хотя бы на тайм и показал бы себя во всей крассе.Уверен в нынешнем Локо немногие тянут на его уровень
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, если не ошибаюсь, Тихонова тоже выпускал.
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть кто-то сказал правду. Молодец.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (14)

Тебе, Болонкин всё, что касается других заслуженных футболистов, смешно!
А я, например, был приятно удивлён, что Лоськов в свои 43 года вышел на поле за "Локо" в ОФИЦИАЛЬНОМ матче ЧР, хоть на 15 минут, и общей картины игры команды не испортил.
А выйти именно в официальном матче на поле - желание самого Лоськова, и хорошо, что клуб пошёл ему навстречу.
Регистрация: 6.08.2008
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