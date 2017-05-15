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Гендиректор "Томи": верим, что сможем пройти лицензирование на следующий сезон
Руководство "Томи" верит, что клубу удастся пройти лицензирование РФС на следующий сезон, заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
"Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим - будем рассчитываться. Уверенность (в том, что деньги поступят вовремя - прим.), конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду", - цитирует Киселева ТАСС.
"Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим - будем рассчитываться. Уверенность (в том, что деньги поступят вовремя - прим.), конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду", - цитирует Киселева ТАСС.
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