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Никита Баженов: никогда не скрывал, что болею за "Спартак"

Бывший нападающий московского "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне.

"Я очень рад за ребят. Поздравил всех, кого знаю. Всем позвонил, написал. У меня очень много друзей, которые болеют за эту команду. Да и мне она очень близка. Никогда не скрывал, что болею за "Спартак". Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное. У меня только положительные эмоции, я рад, что наконец-то столько радости доставила команда болельщикам по всей стране.

Да, у "Зенита" и ЦСКА большие проблемы. Так что теперь "Спартаку" надо было остановиться и подождать, пока у них все хорошо сложится, и потом начинать чемпионат? Это их проблемы, их дела, поэтому об этом мы не говорим. Если у кого-то есть вопросы насчет заслуженности победы "Спартака", то этот человек с луны смотрит футбол. Когда команда выигрывает за три тура, наверно, тяжеловато поспорить с тем, что она выиграла заслуженно", - цитирует Баженова "Подмосковье сегодня".
Теги: Баженов Спартак
Сегодня, 17:30
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