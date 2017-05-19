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Массимо Каррера: в Тулу поедут все игроки "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на поединок последнего тура РФПЛ против тульского "Арсенала" отправится полный состав команды.
"Что касается выезда в Тулу, то я еще не решил, кто выйдет в стартовом составе, но точно поедут все. У нас есть возможность добиться рекорда, набрав 72 очка за сезон. Это была бы вишенка на торте. Конечно, у футболистов, которые будут играть в Кубке конфедераций, будет меньше времени передохнуть, но мы дадим им дополнительный отпуск после Кубка конфедераций", — приводит слова Карреры "Спорт FM".
"Что касается выезда в Тулу, то я еще не решил, кто выйдет в стартовом составе, но точно поедут все. У нас есть возможность добиться рекорда, набрав 72 очка за сезон. Это была бы вишенка на торте. Конечно, у футболистов, которые будут играть в Кубке конфедераций, будет меньше времени передохнуть, но мы дадим им дополнительный отпуск после Кубка конфедераций", — приводит слова Карреры "Спорт FM".
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