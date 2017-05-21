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Шамиль Лахиялов: с Рахимовым "Терек" постоянно показывал стабильные результаты

Бывший форвард "Терека" Шамиль Лахиялов считает Олега Кононова наиболее подходящей кандидатурой на пост главного тренера грозненского клуба.

"Я не знаю причин ухода Рахимова, если его отставка действительно произойдёт. 3 года – достаточный срок, чтобы решить поставленную задачу, и если главный тренер её за это время не решает, то руководство смело может его увольнять. Насколько я знаю, "Терек" очень стремится в Европу, но при Рахимове туда не попадал. Хотя справедливости ради надо сказать, с ним команда постоянно показывала стабильные результаты, в каждом из сезонов боролась до последнего тура, и в текущем чемпионате тоже сохраняет теоретические шансы на попадание в Лигу Европы. "Краснодар" при Кононове показывал интересный атакующий футбол, и я думаю, что такой стиль понравится руководству и болельщикам "Терека". На Кавказе любят такую игру – немножко бесшабашную, с большим количеством моментов и множеством забитых голов. На мой взгляд, из всех возможных кандидатов Кононов наиболее подходящая для "Терека" кандидатура под задачу попадания в еврокубки", – цитирует Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Рахимов Кононов Терек
Сегодня, 13:05
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