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Сергей Родионов: с Маурисио расстаемся
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.
"Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска. Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".
А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить. Есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много. Кампания будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах. Остается ли Маурисио? Нет. Это в том числе решение главного тренера. По Тигиеву и Ещенко будем решать вопрос", - цитирует Родионова "Спорт-Экспресс".
"Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска. Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".
А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить. Есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много. Кампания будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах. Остается ли Маурисио? Нет. Это в том числе решение главного тренера. По Тигиеву и Ещенко будем решать вопрос", - цитирует Родионова "Спорт-Экспресс".
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