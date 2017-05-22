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Сергей Родионов: с Маурисио расстаемся

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.

"Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска. Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".

А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить. Есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много. Кампания будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах. Остается ли Маурисио? Нет. Это в том числе решение главного тренера. По Тигиеву и Ещенко будем решать вопрос", - цитирует Родионова "Спорт-Экспресс".
Теги: Родионов Маурисио Спартак
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:40) #
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Очень хорошо. Свои матчи отработал, как мог, но не уровень.
Регистрация: 22.09.2009
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