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Ахмед Айдамиров: надеемся, что Кононов привнесет в "Терек" что-то новое
"Терек" в прошедшем сезоне чемпионата России выступил удовлетворительно, заявил генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.
"За сезон можно поставить удовлетворительную оценку. Всегда рассчитываем на большее. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, так и здесь. Были в шаге, но… Поэтому удовлетворительная оценка. Надеемся, что Кононов привнесет в "Терек" (что-то новое). А Рашиду Маматкуловичу уже глава республики сказал хорошие слова", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"За сезон можно поставить удовлетворительную оценку. Всегда рассчитываем на большее. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, так и здесь. Были в шаге, но… Поэтому удовлетворительная оценка. Надеемся, что Кононов привнесет в "Терек" (что-то новое). А Рашиду Маматкуловичу уже глава республики сказал хорошие слова", - цитирует Айдамирова ТАСС.
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