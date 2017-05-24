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19:38
Иван Новосельцев: информация о моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности (3)
Иван Новосельцев: информация о моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности (3)
18:24
Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
16:56
"СЭ": судьба Грасии решится 27 мая, Бердыев - первый кандидат в случае увольнения испанца (11)
"СЭ": судьба Грасии решится 27 мая, Бердыев - первый кандидат в случае увольнения испанца (11)
16:23
Евгений Дзичковский стал шеф-редактором объединенной редакции сайта "Матч-ТВ" и портала Sportbox (2)
Евгений Дзичковский стал шеф-редактором объединенной редакции сайта "Матч-ТВ" и портала Sportbox (2)
11:28
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (24)
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (24)
Футболистов "Енисея" и "Арсенала" выведут на поле 22 модели (фото)
В "Енисее" решили поднять боевой дух футболистов перед переходным матчем против "Арсенала" и порадовать зрителей: вместо мальчишек и девчонок на поле футболистов выведут красотки-модели, сообщает официальный твиттер "Енисея".
Фото можно увеличить, кликнув на него
Фото можно увеличить, кликнув на него
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