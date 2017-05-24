Футболистов "Енисея" и "Арсенала" выведут на поле 22 модели (фото)

В "Енисее" решили поднять боевой дух футболистов перед переходным матчем против "Арсенала" и порадовать зрителей: вместо мальчишек и девчонок на поле футболистов выведут красотки-модели, сообщает официальный твиттер "Енисея".