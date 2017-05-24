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Футболистов "Енисея" и "Арсенала" выведут на поле 22 модели (фото)

В "Енисее" решили поднять боевой дух футболистов перед переходным матчем против "Арсенала" и порадовать зрителей: вместо мальчишек и девчонок на поле футболистов выведут красотки-модели, сообщает официальный твиттер "Енисея".

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Теги: Енисей Арсенал Тула Фото
Сегодня, 20:02
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№9 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:16) #
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online

А где модели?
Регистрация: 22.11.2014
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы это не был самый яркий момент противостояния
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Я насчитал только 13. Кому то не хватит.

Конкретно в матче примут участие Футболистов 26 с запасными.

Моделей 13...

Гм.. Вот..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
ПОПУлязируют футбол?)

Наш футбол можно только ЖОПулизировать под мудрым руководством
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
... на поле футболистов выведут красотки-модели, которые независимо от результата дождутся героев в раздевалке...
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я насчитал только 13. Кому то не хватит.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Превратили футбол в какой-то вертеп...

А помоему хорошая инициатива)
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Превратили футбол в какой-то вертеп... rage
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ПОПУлязируют футбол?))


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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