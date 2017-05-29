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РФС: Гришин рассматривается на пост тренера юношеской сборной России
РФС рассматривает кандидатуру Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных, сообщил технический директор РФС Андрей Лексаков.
"Действительно, рассматривается кандидатура Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных, а какой именно возрастной категории, думаю, можно будет сказать послезавтра", - цитирует Лексакова ТАСС.
"Действительно, рассматривается кандидатура Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных, а какой именно возрастной категории, думаю, можно будет сказать послезавтра", - цитирует Лексакова ТАСС.
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