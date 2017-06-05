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Сергей Веденеев: трансфер Нобоа в "Зенит" я не ожидал
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал переход в клуб полузащитника Кристиана Нобоа.
"Трансфер Нобоа я не ожидал. Он много лет на виду. Футболист хороший, но не выдающийся. Эквадорец очень дисциплинирован, стабилен, отлично играет в обороне, потому что много лет он был вынужден изучать защитные схемы Курбана Бердыева", - цитирует Веденеева "Газета.ру".
"Трансфер Нобоа я не ожидал. Он много лет на виду. Футболист хороший, но не выдающийся. Эквадорец очень дисциплинирован, стабилен, отлично играет в обороне, потому что много лет он был вынужден изучать защитные схемы Курбана Бердыева", - цитирует Веденеева "Газета.ру".
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