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Карасев, Вилков, Иванов и Чистяков будут судить матчи первого дивизиона
Чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин. Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018.
Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин. Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018.
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