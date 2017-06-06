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Карасев, Вилков, Иванов и Чистяков будут судить матчи первого дивизиона

Чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин. Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018.
Теги: Карасев Вилков Иванов
Сегодня, 22:18
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№5 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Федуновское ангажированное судейское руководство продолжает свое дело...
Регистрация: 24.10.2007
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
..делиться надо....БЫЛО..
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
адекватность судейского корпуса зашкаливает.

Реально хрень какая то! Карасёва в Европу зовут судить и международные и лигочемпионские матчи, а для России он значит слабоват...
Регистрация: 6.05.2009
№2 Написал: pafalex25 Москва (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Будогосский свою школу арбитров проталкивает- всех своих учеников пристраивает кто у него учился... шито все белыми нитками , некрасиво все это...
Регистрация: 4.02.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:21) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
адекватность судейского корпуса зашкаливает.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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