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Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил поражение от "Спартака" (1:2) в 26-м туре РФПЛ.

- Проигрыш "Спартаку" был трагедией?

- Удивительно, но нет. Он нас только распалил. Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы еще тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошел назад, стал играть на контратаках.

- Предположу, что затем у вас был интересный педагогический опыт работы с защитником Васиным, совершившим роковую потерю.

- Да. Сразу после матча написал ему в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошёл к парню лишь через две недели. И произошел интересный диалог. Спросил: "Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?" — "Возможно, они вас далеко пошлют". — "Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен".

Тот гол — цепь просчетов, их было четыре. И ни в одном звене эту цепь не порвали. Однако в памяти обывателей только последняя фаза эпизода — и виноват Васин. Надо не бить игроков за просчеты, а закалять ими.

"Прессбол"
Теги: Гончаренко Васин ЦСКАБ
Сегодня, 05:35
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 05:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хорошая психология!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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