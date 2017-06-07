Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:35
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (1)
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (1)
Вчера 23:27
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие
Вчера 23:08
Александр Касьян может перейти в "Балтику"
Александр Касьян может перейти в "Балтику"
Вчера 22:44
Роланд Лама признан игроком недели в MLS
Роланд Лама признан игроком недели в MLS
Вчера 22:27
"Шальке": наш украинец немного заржавел (5)
"Шальке": наш украинец немного заржавел (5)
Вчера 22:20
"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком (13)
"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком (13)
Вчера 22:05
Магомед Даудов показал логотип "Ахмата" (15)
Магомед Даудов показал логотип "Ахмата" (15)
Вчера 21:35
"Краснодар" представил новую тренировочную форму
"Краснодар" представил новую тренировочную форму
Вчера 21:24
Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов" (1)
Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов" (1)
Вчера 21:08
Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"
Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"
Вчера 20:56
Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус" (4)
Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус" (4)
Вчера 20:35
Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции
Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции
Вчера 19:32
Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе (9)
Сергей Лавров показал телефон с логотипом "Спартака", отвечая на вопрос о любимом клубе (9)
Вчера 19:15
Марио Балотелли перейдет в "Боруссию" (2)
Марио Балотелли перейдет в "Боруссию" (2)
Вчера 18:14
Эдуард Безуглов: срок восстановления Зобнина - 4-5 месяцев (29)
Эдуард Безуглов: срок восстановления Зобнина - 4-5 месяцев (29)
Вчера 18:04
"Терек" будет переименован в "Ахмат" (38)
"Терек" будет переименован в "Ахмат" (38)
Вчера 18:02
Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке" (5)
Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке" (5)
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил поражение от "Спартака" (1:2) в 26-м туре РФПЛ.
- Проигрыш "Спартаку" был трагедией?
- Удивительно, но нет. Он нас только распалил. Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы еще тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошел назад, стал играть на контратаках.
- Предположу, что затем у вас был интересный педагогический опыт работы с защитником Васиным, совершившим роковую потерю.
- Да. Сразу после матча написал ему в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошёл к парню лишь через две недели. И произошел интересный диалог. Спросил: "Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?" — "Возможно, они вас далеко пошлют". — "Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен".
Тот гол — цепь просчетов, их было четыре. И ни в одном звене эту цепь не порвали. Однако в памяти обывателей только последняя фаза эпизода — и виноват Васин. Надо не бить игроков за просчеты, а закалять ими.
"Прессбол"
- Проигрыш "Спартаку" был трагедией?
- Удивительно, но нет. Он нас только распалил. Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы еще тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошел назад, стал играть на контратаках.
- Предположу, что затем у вас был интересный педагогический опыт работы с защитником Васиным, совершившим роковую потерю.
- Да. Сразу после матча написал ему в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошёл к парню лишь через две недели. И произошел интересный диалог. Спросил: "Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?" — "Возможно, они вас далеко пошлют". — "Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен".
Тот гол — цепь просчетов, их было четыре. И ни в одном звене эту цепь не порвали. Однако в памяти обывателей только последняя фаза эпизода — и виноват Васин. Надо не бить игроков за просчеты, а закалять ими.
"Прессбол"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.