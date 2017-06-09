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Михаил Гершкович: уверен в Слуцком и в том, что он добьется больших успехов
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, Леонид Слуцкий, возглавивший "Халл Сити", добьется больших успехов в Англии.
"Я очень рад за Лёню и желаю ему удачи в "Халл Сити". Я уверен в нем и в том, что он добьется больших успехов в Англии. Слуцкий – целеустремленный человек, который ставит высокие задачи перед собой и умеет выполнять их. Очень надеюсь, что в его лице поднимется мнение о советской и российской тренерской школе, несмотря на определенный пессимизм со стороны некоторых людей. В России очень высокий уровень тренеров, очень хорошо, что дали проявить себя Слуцкому. Я думаю, что у него получится выполнить задачу и вернуть "Халл Сити" в английскую премьер-лигу. Надеюсь, что все у него сложится и ничто не помешает в его работе", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"Я очень рад за Лёню и желаю ему удачи в "Халл Сити". Я уверен в нем и в том, что он добьется больших успехов в Англии. Слуцкий – целеустремленный человек, который ставит высокие задачи перед собой и умеет выполнять их. Очень надеюсь, что в его лице поднимется мнение о советской и российской тренерской школе, несмотря на определенный пессимизм со стороны некоторых людей. В России очень высокий уровень тренеров, очень хорошо, что дали проявить себя Слуцкому. Я думаю, что у него получится выполнить задачу и вернуть "Халл Сити" в английскую премьер-лигу. Надеюсь, что все у него сложится и ничто не помешает в его работе", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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