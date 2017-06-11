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Евгений Кречетов: ЦСКА не воспользовался опцией выкупа Ионова

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов отметил, что полузащитник Алексей Ионов, который провел минувший сезон в аренде в ЦСКА, сможет помочь команде в выполнении поставленных задач.

"У нас с ним действует долгосрочный контракт. ЦСКА не воспользовался опцией выкупа, поэтому Алексей возвращается к нам. Он – игрок качественный, квалифицированный. Поэтому нет сомнений, что со спортивной точки зрения Ионов сможет нам помочь. Снижение зарплаты? Такие обсуждения идут постоянно, текущий экономические реалии нас принуждают к этому. Но обсуждение по зарплате – это одна история, а помощь команде – другая. У нас с Ионовым взаимные обязательства по контракту, поэтому помогать нам он все равно будет. А произойдет снижение зарплаты или нет – это мы оставим для нашей "внутренней кухни", - цитирует Кречетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ионов ЦСКА Динамо
Сегодня, 16:51
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