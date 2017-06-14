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Руслан Камболов: стиль сборной России можно назвать агрессивным

Защитник сборной России Руслан Камболов рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций. 17 июня в стартовой игре россияне сыграют со сборной Новой Зеландии.

"Нагрузки на тренировках чуть-чуть снизились, мы готовимся к матчу. Игра за сборную — это большая ответственность. Не хочется подвести болельщиков, близких, страну. Мне без разницы, с какой команды начинать, главное — выиграть. Чувствую гордость, хочется показать максимальный результат. Стиль нашей команды? Его можно назвать агрессивным. Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке конфедераций", - цитирует Камболова "Чемпионат.сом".
Теги: Камболов Сборная России
Сегодня, 17:08
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