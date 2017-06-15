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Артем Дзюба должен присоединиться к "Зениту" на сборе в Австрии 17 июня

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, когда к команде, которая отправилась на сбор в Австрию, должен присоединиться нападающий Артём Дзюба.

Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.

"Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Дзюба Зенит
Сегодня, 21:18
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(1)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Быстро залечился


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Травм нет

Чудеса...
А был в сборной так чуть ли не колено надо заменить!
Регистрация: 6.05.2009
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