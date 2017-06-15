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Артем Дзюба должен присоединиться к "Зениту" на сборе в Австрии 17 июня
Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, когда к команде, которая отправилась на сбор в Австрию, должен присоединиться нападающий Артём Дзюба.
Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.
"Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.
"Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
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