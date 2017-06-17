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Александр Павленко: хотелось бы стремиться к пятёрке лучших

Полузащитник "Урала" Александр Павленко поделился мнением о положении команды и признался, что может набить мяч 1000 раз.

"По итогам прошлого сезона мы находились не на том месте, на котором хотели. Всё же хочется быть ближе к командам топ-уровня, пробиться в еврокубки, потому что финал Кубка России показал наш уровень и оставил у болельщиков хорошее впечатление. Но нужно двигаться дальше. Хотелось бы стремиться к пятёрке лучших. Команда идёт маленькими шажками к успеху. Как хорошо умею чеканить мяч? Думаю, что тысячу раз без проблем набью. С детства это умею", — цитирует Павленко EANews.
Теги: Павленко Урал
Сегодня, 05:44
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 07:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот если бы дурака в Спартаке в своё время не валял, то и в тройке побывал уже не раз и на первом месте глядишь засветился, да и в сборной бы поиграл! С техникой всё в порядке и голова светлая, вот только не туда смотрела и забита была не понятно чем! Его голы Бухаресту в 18 лет или ДинамоМ со штрафного в девятку стоили дорогого!!!
Регистрация: 1.06.2017
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