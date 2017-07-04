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Алексей Сорокин: на фоне идеальных полей газон на "Санкт-Петербурге" смотрелся иначе

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" был абсолютно достойного качества.

"Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на "Спартаке", что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня.

Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику", - цитирует Сорокина "Газета.ру".
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:23
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№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это даже круче, чем Нету.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да и Зинка на фоне Спартака так же смотрится smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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