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Алексей Сорокин: на фоне идеальных полей газон на "Санкт-Петербурге" смотрелся иначе
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" был абсолютно достойного качества.
"Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на "Спартаке", что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня.
Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику", - цитирует Сорокина "Газета.ру".
"Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на "Спартаке", что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня.
Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику", - цитирует Сорокина "Газета.ру".
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