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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Паулиньо: в 2011-м российский клуб предлагал мне зарплату в 10 раз больше, чем в "Коринтиансе"
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо заявил, что отказался от щедрого предложения от российского клуба.
«В 2011 году, будучи в «Коринтиансе», получил предложение от российского клуба, где обещали зарплату в 10 раз больше, но я ответил: «Что могу сделать с пятью, смогу сделать и с двумя».
Деньги для меня никогда не были навязчивой идеей, игрок их может зарабатывать в любой команде. Мне важно быть довольным своим решением, и если «Барселона» предложит меньше, чем «Гуанчжоу», то проблемой это не станет.
Горю желанием играть в Европе и мечта выиграть Лигу чемпионов – самое ценное, что может предложить «Барселона». С этой командой я могу ее реализовать», — сказал Паулиньо.
Sports.ru
«В 2011 году, будучи в «Коринтиансе», получил предложение от российского клуба, где обещали зарплату в 10 раз больше, но я ответил: «Что могу сделать с пятью, смогу сделать и с двумя».
Деньги для меня никогда не были навязчивой идеей, игрок их может зарабатывать в любой команде. Мне важно быть довольным своим решением, и если «Барселона» предложит меньше, чем «Гуанчжоу», то проблемой это не станет.
Горю желанием играть в Европе и мечта выиграть Лигу чемпионов – самое ценное, что может предложить «Барселона». С этой командой я могу ее реализовать», — сказал Паулиньо.
Sports.ru
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