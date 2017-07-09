Паулиньо: в 2011-м российский клуб предлагал мне зарплату в 10 раз больше, чем в "Коринтиансе"

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо заявил, что отказался от щедрого предложения от российского клуба.«В 2011 году, будучи в «Коринтиансе», получил предложение от российского клуба, где обещали зарплату в 10 раз больше, но я ответил: «Что могу сделать с пятью, смогу сделать и с двумя».Деньги для меня никогда не были навязчивой идеей, игрок их может зарабатывать в любой команде. Мне важно быть довольным своим решением, и если «Барселона» предложит меньше, чем «Гуанчжоу», то проблемой это не станет.Горю желанием играть в Европе и мечта выиграть Лигу чемпионов – самое ценное, что может предложить «Барселона». С этой командой я могу ее реализовать», — сказал Паулиньо.