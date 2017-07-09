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Паулиньо: в 2011-м российский клуб предлагал мне зарплату в 10 раз больше, чем в "Коринтиансе"

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо заявил, что отказался от щедрого предложения от российского клуба.

«В 2011 году, будучи в «Коринтиансе», получил предложение от российского клуба, где обещали зарплату в 10 раз больше, но я ответил: «Что могу сделать с пятью, смогу сделать и с двумя».

Деньги для меня никогда не были навязчивой идеей, игрок их может зарабатывать в любой команде. Мне важно быть довольным своим решением, и если «Барселона» предложит меньше, чем «Гуанчжоу», то проблемой это не станет.

Горю желанием играть в Европе и мечта выиграть Лигу чемпионов – самое ценное, что может предложить «Барселона». С этой командой я могу ее реализовать», — сказал Паулиньо.

Sports.ru
Теги: Коринтианс
Сегодня, 21:21
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
в 10 раз....у нас тут так мог даже в тот период только один клуб
про ЦСКА слышал...но уже после этого...и все равно не в 10 раз


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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