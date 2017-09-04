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Георгий Тигиев: моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что на данный момент не заслуживает вызова в сборную России.

"Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с "Арсеналом", этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов", - цитирует Тигиева ТАСС.
Теги: Тигиев Сборная России
Сегодня, 22:16
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