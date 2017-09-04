Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:41
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (5)
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (5)
20:28
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
Георгий Тигиев: моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет
Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что на данный момент не заслуживает вызова в сборную России.
"Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с "Арсеналом", этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов", - цитирует Тигиева ТАСС.
"Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с "Арсеналом", этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов", - цитирует Тигиева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.