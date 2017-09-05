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Кирилл Панченко: игра против "Зенита" – суперматч

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Зенитом" в рамках чемпионата России.

"Эта неделя была плодотворная, готовились к матчу. Эмоции положительные. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.

Мы играли в три центральных защитника и два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то получилось, где-то нет. Мы разъезжаемся, так что теперь буду сам разбирать свою игру. Хороший получился спарринг, динамовцы тоже играли с большим желанием.

Впереди матч против "Зенита". Это суперматч. Команда идет на первом месте, будем максимально готовиться. Думаю, мы хорошо и плодотворно подготовимся", - цитирует Панченко "Спорт день за днем".
Теги: Панченко Динамо Зенит
Сегодня, 02:40
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