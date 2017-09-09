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Андрей Будогосский: в матчах РФПЛ необходимы камеры на линии ворот

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о необходимости установки в матчах РФПЛ камер по линии ворот.

"Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за "20 копеек". Один раз случился момент в матче ЦСКА – "Ахмат" (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2) случился спорный эпизод. На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шаховвыбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.
Теги: Будогосский
Сегодня, 17:07
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№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
На кой тогда судьи то будут если за них всю работу будут делать? Бабло получать?
Регистрация: 11.07.2006
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