Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Андрей Будогосский: в матчах РФПЛ необходимы камеры на линии ворот
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о необходимости установки в матчах РФПЛ камер по линии ворот.
"Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за "20 копеек". Один раз случился момент в матче ЦСКА – "Ахмат" (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.
Буду говорить с Виталием Леонтьевичем на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2) случился спорный эпизод. На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шаховвыбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.
"Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за "20 копеек". Один раз случился момент в матче ЦСКА – "Ахмат" (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.
Буду говорить с Виталием Леонтьевичем на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2) случился спорный эпизод. На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шаховвыбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.