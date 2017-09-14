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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Карницкий и Георгий Мелкадзе не сыграют со "Спартаком"
Полузащитник "Тосно" Александр Карницкий продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит матч 10-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает "Спорт День за Днем".
Кроме того, арендованный у красно-белых нападающий "Тосно" Георгий Мелкадзе не сможет выйти против своего клуба по условиям контракта.
Кроме того, арендованный у красно-белых нападающий "Тосно" Георгий Мелкадзе не сможет выйти против своего клуба по условиям контракта.
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