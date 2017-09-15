Сергей Рыжиков: "Урал" - очень неуступчивая команда

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что казанцы серьёзно настраиваются на игру против "Урала" в 10-м туре РФПЛ.– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем. Есть ли у "Рубина" "зуб" на "Урал" за прошлый год, когда мы уступили ему в полуфинале Кубка? Да, осадок есть! Но и за "Урал", и за "Спартак" дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. "Урал" проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.