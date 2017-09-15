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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Рыжиков: "Урал" - очень неуступчивая команда
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что казанцы серьёзно настраиваются на игру против "Урала" в 10-м туре РФПЛ.
– Команда уже пришла в себя после поражения от "Спартака"?
– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем. Есть ли у "Рубина" "зуб" на "Урал" за прошлый год, когда мы уступили ему в полуфинале Кубка? Да, осадок есть! Но и за "Урал", и за "Спартак" дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. "Урал" проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.
"Спорт-Экспресс"
– Команда уже пришла в себя после поражения от "Спартака"?
– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем. Есть ли у "Рубина" "зуб" на "Урал" за прошлый год, когда мы уступили ему в полуфинале Кубка? Да, осадок есть! Но и за "Урал", и за "Спартак" дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. "Урал" проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.
"Спорт-Экспресс"
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