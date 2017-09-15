Давид Юрченко: для нас большой плюс, что "Тосно" вообще играет со "Спартаком"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко поделился своими мыслями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ против "Спартака".— Я бы так не сказал. Для нас большой плюс, что "Тосно" вообще играет со "Спартаком". Мы ждем в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на нее. Все-таки "Тосно" играет с чемпионом России — это хороший стимул прийти на стадион. В "Спартаке" наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист "Тосно" должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.