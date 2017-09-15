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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
Давид Юрченко: для нас большой плюс, что "Тосно" вообще играет со "Спартаком"
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко поделился своими мыслями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ против "Спартака".
— Для "Тосно" большой плюс, что "Спартак" играет с вами после Лиги чемпионов?
— Я бы так не сказал. Для нас большой плюс, что "Тосно" вообще играет со "Спартаком". Мы ждем в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на нее. Все-таки "Тосно" играет с чемпионом России — это хороший стимул прийти на стадион. В "Спартаке" наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист "Тосно" должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.
"Спорт день за днем"
— Для "Тосно" большой плюс, что "Спартак" играет с вами после Лиги чемпионов?
— Я бы так не сказал. Для нас большой плюс, что "Тосно" вообще играет со "Спартаком". Мы ждем в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на нее. Все-таки "Тосно" играет с чемпионом России — это хороший стимул прийти на стадион. В "Спартаке" наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист "Тосно" должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.
"Спорт день за днем"
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