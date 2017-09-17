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Сергей Рыжиков: без поражений не бывает побед

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что считает поражение от "Урала" (0:1).

- Поражение обидное, но без поражений не бывает побед.

- На тренировках нападающие "Рубина" забивают в таких моментах, которые были сегодня в матче с "Уралом"?

- Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

- Мяч Бикфалви был неберущийся?

- Все мячи берущиеся, так что будем работать.

ФК "Рубин"
Теги: Рыжиков Рубин Урал
Вчера, 23:08
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