Сергей Рыжиков: без поражений не бывает побед

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что считает поражение от "Урала" (0:1).- Поражение обидное, но без поражений не бывает побед.- Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.- Все мячи берущиеся, так что будем работать.