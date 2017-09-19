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Андрей Кобелев: "Зенит" за счет скорости поставил в тупик оборону "Уфы"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0).

"Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал "Зенит" в начале встречи, обескуражил "Уфу". В первые 25 минут сине-бело-голубые показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с "Динамо" подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону "Уфы". Нужно отдать должное команде Семака. Она старалась отбирать мяч на чужой половине поля, сумела погасить скорости "Зенита" во второй половине первого тайма. А после перерыва гости вообще где-то 10 минут владели преимуществом. Хотя это объяснимо – им нужно было забивать. В итоге сказалась разница в классе исполнителей. Он был виден невооруженным взглядом", – цитирует Кобелева "Спорт-Экспресс".
Теги: Кобелев Зенит Уфа
Сегодня, 19:26
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