Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
16:15
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
11:49
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
Андрей Кобелев: "Зенит" за счет скорости поставил в тупик оборону "Уфы"
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0).
"Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал "Зенит" в начале встречи, обескуражил "Уфу". В первые 25 минут сине-бело-голубые показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с "Динамо" подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону "Уфы". Нужно отдать должное команде Семака. Она старалась отбирать мяч на чужой половине поля, сумела погасить скорости "Зенита" во второй половине первого тайма. А после перерыва гости вообще где-то 10 минут владели преимуществом. Хотя это объяснимо – им нужно было забивать. В итоге сказалась разница в классе исполнителей. Он был виден невооруженным взглядом", – цитирует Кобелева "Спорт-Экспресс".
"Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал "Зенит" в начале встречи, обескуражил "Уфу". В первые 25 минут сине-бело-голубые показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с "Динамо" подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону "Уфы". Нужно отдать должное команде Семака. Она старалась отбирать мяч на чужой половине поля, сумела погасить скорости "Зенита" во второй половине первого тайма. А после перерыва гости вообще где-то 10 минут владели преимуществом. Хотя это объяснимо – им нужно было забивать. В итоге сказалась разница в классе исполнителей. Он был виден невооруженным взглядом", – цитирует Кобелева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.