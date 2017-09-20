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Виктор Гончаренко: в плотном графике приходится чем-то жертвовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Авангарда" (0:1 д.в.) в 1/16 финала Кубка России.

- Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол – в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

- Вы не выглядите слишком огорченным…

- А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

- Не жалеете, что не взяли основных игроков?

- Нет.

- Есть мнение, что Кубок России как турнир – второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?

- Дело не во второстепенности, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА Авангард
Сегодня, 21:25
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15
(5)
№15 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
smile
Регистрация: 9.03.2017
№14 Написал: grisha (Сегодня, 22:35) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Гриша сломался...

ГРИШУ невозможно сломать - ГИриша смерть спартакосктм фашистким пердерсстам
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:26) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Gerolsteiner 1001
Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.
Я хренею ...!!! Открытым текстом , не шифруясь , хоть бы повилял для приличия . И это говорит тренер вице - чемпиона ... flushed
)

Чего вы к последней фразе-то прицепились? Он перед этим четко сказал, что было бы время, играла бы основа. А изматывание состава (с вероятностью поиграть 120 минут!) перед матчем с Динамо и ЛЧ не понял бы никто.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: ajax101
ЦСКА жертвует болельщиками на домашнем стадионе

Всё пропало шеффф
Всё пропало !
Болельшики не пришли смотреть говно
Всё пропадо у у пердерастов
Никто не волнуюется из болельшиков - тошльеко перлересаты


сцуко... Гриша сломался...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: grisha (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
ЦСКА жертвует болельщиками на домашнем стадионе

Всё пропало шеффф
Всё пропало !
Болельшики не пришли смотреть говно
Всё пропадо у у пердерастов
Никто не волнуюется из болельшиков - тошльеко перлересаты
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА жертвует болельщиками на домашнем стадионе
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.
Я хренею ...!!! Открытым текстом , не шифруясь , хоть бы повилял для приличия . И это говорит тренер вице - чемпиона ... flushed

Цитата: Пивовед
Цитата: bomjik
Цитата: Пивовед
вот и подтвердил Гончара, не спалившись ни разу, что слили они кубок, не целенаправленно, но и не скрываясь.

Просто ЦСКА хочет попытаться нормально в ЛЧ выступить, вот и решили Кубком России пожертвовать


тактактак..
с этого места поподробнее- а точнее, поистеричнее, как в прошлом году, когда вы всем пулом в глотку орали, что Спартак целенаправленно слился из кубков, чтобы сосредоточиться на чемпионате !

Цитата: bomjik
Вы-то все равно в ЛЧ пролетите, как фанера над Парижем, так хоть с кубанями потренируетесь всякими

а ты искренне веришь, что у цска в ЛЧ перспективы радужнее наших ?

Умыл ...Браво !)))
Регистрация: 18.06.2015
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Цитата: Пивовед
вот и подтвердил Гончара, не спалившись ни разу, что слили они кубок, не целенаправленно, но и не скрываясь.

Просто ЦСКА хочет попытаться нормально в ЛЧ выступить, вот и решили Кубком России пожертвовать


тактактак..
с этого места поподробнее- а точнее, поистеричнее, как в прошлом году, когда вы всем пулом в глотку орали, что Спартак целенаправленно слился из кубков, чтобы сосредоточиться на чемпионате !

Цитата: bomjik
Вы-то все равно в ЛЧ пролетите, как фанера над Парижем, так хоть с кубанями потренируетесь всякими

а ты искренне веришь, что у цска в ЛЧ перспективы радужнее наших ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
вот и подтвердил Гончара, не спалившись ни разу, что слили они кубок, не целенаправленно, но и не скрываясь.

Просто ЦСКА хочет попытаться нормально в ЛЧ выступить, вот и решили Кубком России пожертвовать
Вы-то все равно в ЛЧ пролетите, как фанера над Парижем, так хоть с кубанями потренируетесь всякими


--------------------
Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: anonymous
отмазы, Авангард должны были спокойно проходить даже молодежью


Оно было видно, как вы играли! Основной состав бы нас вынес, а дубля хотя бы наполовину разному основному у вас нет!


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№5 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
О Профессионализме ,тренер, вы никакого понятия не имеете.
Регистрация: 17.03.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот и подтвердил Гончара, не спалившись ни разу, что слили они кубок, не целенаправленно, но и не скрываясь.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)

отмазы, Авангард должны были спокойно проходить даже молодежью
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (7)
online

Очередное "Если бы да как бы" А про: "Мы собрали полный стадион" это вообще смешно. Слили как всегда, как лигу европы и прочие турниры, и довольнеханьки.
Регистрация: 31.08.2013
№1 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (11)

По сути, матчи кубка и нужны, чтобы обкатывать молодежь.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
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