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Юрий Газинский: хочу ли играть за "Зенит"? "Краснодар" - мой дом

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что его все устраивает в нынешнем клубе.

– "Зенит" скупает лучших российских футболистов. Хотите играть за сине-бело-голубых?

– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.

– Тренер-селекционер Сергей Ломакин рассказывал, что еще в юном возрасте приглашал вас в "Зенит". Правда?

– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.

"Спорт день за днем"
Теги: Газинский Краснодар Зенит
Сегодня, 21:30
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в юном может и звали ...сейчас толстый стал ...на кубанских харчах....не нужен!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ты тут не нужен. игрок среднего уровня.дя фк просрочка сойдет.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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