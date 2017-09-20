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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Газинский: хочу ли играть за "Зенит"? "Краснодар" - мой дом
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что его все устраивает в нынешнем клубе.
– "Зенит" скупает лучших российских футболистов. Хотите играть за сине-бело-голубых?
– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.
– Тренер-селекционер Сергей Ломакин рассказывал, что еще в юном возрасте приглашал вас в "Зенит". Правда?
– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.
"Спорт день за днем"
– "Зенит" скупает лучших российских футболистов. Хотите играть за сине-бело-голубых?
– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.
– Тренер-селекционер Сергей Ломакин рассказывал, что еще в юном возрасте приглашал вас в "Зенит". Правда?
– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.
"Спорт день за днем"
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