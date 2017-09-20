Юрий Газинский: хочу ли играть за "Зенит"? "Краснодар" - мой дом

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что его все устраивает в нынешнем клубе.– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.