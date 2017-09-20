Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:44
Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
20:54
Чемпион остается в игре (6)
Чемпион остается в игре (6)
19:37
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
Леонид Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал победу над "Волгарем" (2:0) в 1/16 финала Кубка России.
- Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой.
- В прошлом туре "Волгарь" обыграл "Оренбург", который тоже играет в 5 защитников. Анализировали ту встречу?
- Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. "Волгарь" — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени.
- Во втором тайме Гацкан стал играть на позиции центрального защитника.
- Мы меняли схемы. Это было продиктовано самой игрой.
- Перед командой стоит какая-либо цель на Кубок России?
- Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное – не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу.
ФК "Ростов"
- Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой.
- В прошлом туре "Волгарь" обыграл "Оренбург", который тоже играет в 5 защитников. Анализировали ту встречу?
- Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. "Волгарь" — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени.
- Во втором тайме Гацкан стал играть на позиции центрального защитника.
- Мы меняли схемы. Это было продиктовано самой игрой.
- Перед командой стоит какая-либо цель на Кубок России?
- Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное – не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу.
ФК "Ростов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.