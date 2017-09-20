Леонид Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал победу над "Волгарем" (2:0) в 1/16 финала Кубка России.- Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой.- Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. "Волгарь" — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени.- Мы меняли схемы. Это было продиктовано самой игрой.- Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное – не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу.