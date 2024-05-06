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"РБ Спорт": вратарь "Ростова" Песьяков летом перейдет в "Крылья Советов"

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Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков может продолжить карьеру в Самаре.
Фото: Чемпионат.com
Как утверждает "РБ Спорт", вратарь Сергей Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с "Ростовом". Сообщается, что, скорее всего, 35-летний голкипер, став свободным агентом, присоединится к самарским "Крыльям Советов".

Песьяков защищает цвета "Ростова" с 2017 года. На его счету всего 181 матч за "желто-синих", в которых вратарь пропустил 232 гола и 50 раз отыграл "на ноль". В нынешнем сезоне Песьяков провел 24 игры за ростовчан и пропустил в них 34 мяча, а также шесть раз оставил ворота в неприкосновенности. В декабре игроку исполнится 36 лет.

Сергей Песьяков Ростов Крылья Советов Российские трансферы
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