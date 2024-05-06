- Эмоции не очень. Понимал, что решение будет не в пользу нас с пенальти. Упускаем победы, теряем очки. Нервоза сегодня не было, но плюс вижу в том, что про "Зенит" перестали говорить заранее, что он чемпион. Мы для себя сейчас главный конкурент на этом этапе.
"Зенит" в гостях встречался в рамках 27-го тура чемпионата России с воронежским "Факелом". Матч завершился вничью - 1:1. Хохяева поля ушли от поражения на 90+12 минуте, реализовав пенальти. Таким образом "сине-бело-голубые" потеряли два очка, но все же возглавили турнирную таблицу РПЛ. На счету петербуржцев теперь 51 набранное очко, что на один баллл больше, чем у преследующих их "Краснодар" и "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
М. Кержаков: вижу плюс в том, что про "Зенит" перестали говорить заранее, что он чемпион
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился эмоциями после упущенной победы над "Факелом" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Зенит"