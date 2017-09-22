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Алексей Лунин: это не первая встреча, в которой упускаем неплохие возможности забить

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал победу над "Анжи" в матче 11-го тура молодёжного первенства.

"Мы владели инициативой, создали много моментов, но не все использовали. Забили лишь однажды. Наше преимущество в счете было минимальным, поэтому концовка игры получилась нервной. К сожалению, это не первая встреча, в которой упускаем неплохие возможности для взятия ворот. Ведется кропотливая работа над завершением атак. Надеюсь, в следующих матчах мы улучшим результативность. "Анжи" — хорошая, "упертая" команда, которая старается играть низом. На мой взгляд, футбол получился интересным. Отчасти мы рассматривали этот матч именно как этап подготовки к поединку Юношеской лиги УЕФА против "Ливерпуля", который ждет нас уже во вторник. Было полезно сыграть с таким неуступчивым соперником", — цитирует Лунина официальный сайт клуба.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 16:16
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