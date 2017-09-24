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Сергей Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитывать

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что защитник Иван Новосельцев в игре Кубка России с санкт-петербургским "Зенитом" показал, что на него можно рассчитывать.

"Ваня очень прилично отыграл, я его поздравляю. Он показал, что у нас есть еще один защитник, на которого можно рассчитывать", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Он также ответил тем, кто критиковал после встречи вратаря команды Юрия Лодыгина: "Критикуют всегда и везде и по любому поводу, можно критиковать кого угодно, но каждый знает свои ошибки и сам должен преодолеть проблемы, которые существуют. Юра - хороший вратарь, а оценивать его игру должны тренеры вратарей команды".
Теги: Фурсенко Новосельцев Зенит
Сегодня, 06:21
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 06:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
У "Юры" плохое напрочь зачеркивает хорошее.
Регистрация: 13.08.2012
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