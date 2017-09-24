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Эдер: мы боролись до последней минуты, тем ценнее победа

Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в матче с «Ростовом» (1:0), подвел итоги встречи в интервью клубной пресс-службе.

- Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.

- «Ростов» считает, что в эпизоде с голом был офсайд.

- Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.

- Какие указания Сёмин дал вам перед выходом на замену?

- Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.
Теги: Эдер Локомотив Ростов
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скорее привыкай. Ждем от тебя голов.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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