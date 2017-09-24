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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдер: мы боролись до последней минуты, тем ценнее победа
Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в матче с «Ростовом» (1:0), подвел итоги встречи в интервью клубной пресс-службе.
- Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.
- «Ростов» считает, что в эпизоде с голом был офсайд.
- Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.
- Какие указания Сёмин дал вам перед выходом на замену?
- Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.
- Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.
- «Ростов» считает, что в эпизоде с голом был офсайд.
- Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.
- Какие указания Сёмин дал вам перед выходом на замену?
- Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.
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