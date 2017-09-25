Андрей Будогосский: в сложной игре Турбин принял ряд очень правильных решений

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче 11-го тура премьер-лиги "Урал" - "Тосно" (3:1).- В этой игре, очень трудной с очки зрения судейства, арбитр принял целый ряд очень правильных решений, - заявил Будогосский. - Безусловно, есть дискуссионные моменты, которые мы еще раз посмотрим и которые, наверное, будут вынесены на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии. Она и должна определить, насколько судья был прав.- Эта информация является провокацией, направленной против судейства и против позиции РФС. Список судей ФИФА будет обсуждаться не ранее, чем 4 октября. Этот вопрос пока не обсуждался и не будет обсуждаться до этой даты. Все остальное – вымысел.