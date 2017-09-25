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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Станислав Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов впервые с ноября 2016 года нападающего "Зенита" Александра Кокорина в национальную команду на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.
"С Кокориным был разговор только перед Кубком конфедераций. Сейчас нет, а зачем? Сейчас он сам говорит на поле.
В чём причина столь большой разницы между Кокориным перед Кубком конфедераций и нынешним? У каждого свои предположения – не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У него есть главный тренер, который ставит на позицию, меняется тренировочный процесс, меняются партнёры. Так сложилось, что он не попал на турнир. Плюс разговор со мной. И он знает, что такие разговоры для галочки я не веду. К тому же у нас на базе были соседние комнаты – жили через стенку. Он прекрасно знает, что мы ничего никогда просто так не делаем. Посмотрел на себя и на нас со стороны: как выглядит сборная с ним и без него, и как он чувствует себя без сборной. Судя по всему, плохо – поэтому он играет и стремится. Я рад, что выводы сделаны и разговор был правильный", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
"С Кокориным был разговор только перед Кубком конфедераций. Сейчас нет, а зачем? Сейчас он сам говорит на поле.
В чём причина столь большой разницы между Кокориным перед Кубком конфедераций и нынешним? У каждого свои предположения – не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У него есть главный тренер, который ставит на позицию, меняется тренировочный процесс, меняются партнёры. Так сложилось, что он не попал на турнир. Плюс разговор со мной. И он знает, что такие разговоры для галочки я не веду. К тому же у нас на базе были соседние комнаты – жили через стенку. Он прекрасно знает, что мы ничего никогда просто так не делаем. Посмотрел на себя и на нас со стороны: как выглядит сборная с ним и без него, и как он чувствует себя без сборной. Судя по всему, плохо – поэтому он играет и стремится. Я рад, что выводы сделаны и разговор был правильный", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
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