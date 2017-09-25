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Станислав Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов впервые с ноября 2016 года нападающего "Зенита" Александра Кокорина в национальную команду на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.

"С Кокориным был разговор только перед Кубком конфедераций. Сейчас нет, а зачем? Сейчас он сам говорит на поле.

В чём причина столь большой разницы между Кокориным перед Кубком конфедераций и нынешним? У каждого свои предположения – не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У него есть главный тренер, который ставит на позицию, меняется тренировочный процесс, меняются партнёры. Так сложилось, что он не попал на турнир. Плюс разговор со мной. И он знает, что такие разговоры для галочки я не веду. К тому же у нас на базе были соседние комнаты – жили через стенку. Он прекрасно знает, что мы ничего никогда просто так не делаем. Посмотрел на себя и на нас со стороны: как выглядит сборная с ним и без него, и как он чувствует себя без сборной. Судя по всему, плохо – поэтому он играет и стремится. Я рад, что выводы сделаны и разговор был правильный", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Кокорин Сборная России
Сегодня, 16:17
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
а мне кажется ему глубоко покую на тебя и на сборную
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
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online

Спасибо Стас, благодаря твоим разговорам мы далеко пойдем.


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Регистрация: 29.08.2007
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