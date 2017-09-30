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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Максим Беляев: в матче с "Краснодаром" мы как львы бились на поле
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура РФПЛ.
"Эмоции фантастические. Сегодня прочувствовалось единение болельщиков и футболистов. Как львы бились на поле. Удача сегодня тоже к нам повернулась лицом. Могли конечно выиграть намного увереннее, если бы были поточнее в наших многочисленных ударах. Первое, на чём основывается любой матч и любая победа зависит от этого, — это единоборства. Если ты их выигрываешь на футбольном поле, то у тебя больше шансов победить. Мне кажется, сегодня в этом компоненте мы превзошли соперника. Всегда здорово и вратарю, и защитникам, когда не пропускаешь. Второй домашний матч подряд. Жалко, что с "Уфой" не получилось. Но мы на правильном пути, стали пропускать меньше. Нужно продолжить в том же духе. Думаю, нам пауза пойдёт на пользу. Надеюсь, восстановятся все футболисты, которые сейчас в лазарете. Успеют наиграться, сыграться и уже в оптимальном состоянии подойдём к "Зениту", — цитирует Беляева официальный сайт "Арсенала".
"Эмоции фантастические. Сегодня прочувствовалось единение болельщиков и футболистов. Как львы бились на поле. Удача сегодня тоже к нам повернулась лицом. Могли конечно выиграть намного увереннее, если бы были поточнее в наших многочисленных ударах. Первое, на чём основывается любой матч и любая победа зависит от этого, — это единоборства. Если ты их выигрываешь на футбольном поле, то у тебя больше шансов победить. Мне кажется, сегодня в этом компоненте мы превзошли соперника. Всегда здорово и вратарю, и защитникам, когда не пропускаешь. Второй домашний матч подряд. Жалко, что с "Уфой" не получилось. Но мы на правильном пути, стали пропускать меньше. Нужно продолжить в том же духе. Думаю, нам пауза пойдёт на пользу. Надеюсь, восстановятся все футболисты, которые сейчас в лазарете. Успеют наиграться, сыграться и уже в оптимальном состоянии подойдём к "Зениту", — цитирует Беляева официальный сайт "Арсенала".
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