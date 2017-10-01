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Алан Дзагоев выбыл на месяц из-за травмы ахилла

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает сегодняшний матч 12-го тура чемпионата России против "Уфы".

27-летний хавбек не сможет выйти на поле из-за травмы ахилла и пропустит примерно месяц. За сборную России в ближайших матчах он также не сыграет, сообщает в твиттере журналист Михаил Моссоковский.
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 14:26
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№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:56) #
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online

Хреново.
Регистрация: 6.10.2009
№6 Написал: burxan (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!

Цитата: Lana Del Andrey
Хрустальный стал.

Просто, техничным игрокам , достаётся больше других.
Регистрация: 22.07.2016
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:04) #
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online

Здоровья Алану конечно и быстрее выйти на поле.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 15:02) #
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Алан стал Марата напоминать, такими темпами в Арарат
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (2)
online

Пошли матчи сборных.. ну что же, на ЧМ опять пролетим, ибо все наши "супер игроки" вдруг выздоровеют к групповому этапу, а тех, кого реально наигрывают -оставят в глуууубоком запасе.
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:52) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья,парень реально больше лечится,чем играет.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Хрустальный стал.
Регистрация: 3.05.2014
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