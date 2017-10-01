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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?"
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» высказал недовольство работой судей на матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась вничью со счётом 0:0. В концовке голкипер гостей Александр Беленов отразил пенальти в исполнении полузащитника «армейцев» Бибраса Натхо.
«Сыграть с ЦСКА 0:0 — это достойный результат, но с таким судейством не очень. Все моменты, которые он судил, довольно спорные. Например, когда у Беленова выбили мяч, когда он его вводил. Спорный пенальти, мне кажется. По горячему — видно, что Лапочкин ошибся. Это уровень судейства нашего чемпионата. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский тоже. ЦСКА сегодня хорошо играл, это без вопросов. Я редко так говорю, но это просто неприятно. Будогосский скажет, что касание было, и все с ним согласятся. Только вся страна скажет: „Это что такое?!“. Заговора никакого нет, это просто человеческий фактор. Судья ошибается, такое бывает. Мы говорим, что уровень чемпионата определённый, а мне кажется, что уровень судейства определённый.
ЦСКА команда с хорошими футболистами, но я хочу отметить свою команду. Это хороший результат. Саша Беленов герой матча? Он сделал свою работу и сделал её отлично. Помог команде сохранить её лицо при таком судействе. Я не люблю об этом говорить, но сейчас уже наболело. Премия? Никаких премий нет. Он выполняет свою работу. Ещё раз хочу поздравить свою команду и всех болельщиков. Очень понравилось, как сегодня стадион поддерживал свою команду. Все 90 минут гнали команду вперёд», — заявил Газизов.
«Сыграть с ЦСКА 0:0 — это достойный результат, но с таким судейством не очень. Все моменты, которые он судил, довольно спорные. Например, когда у Беленова выбили мяч, когда он его вводил. Спорный пенальти, мне кажется. По горячему — видно, что Лапочкин ошибся. Это уровень судейства нашего чемпионата. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский тоже. ЦСКА сегодня хорошо играл, это без вопросов. Я редко так говорю, но это просто неприятно. Будогосский скажет, что касание было, и все с ним согласятся. Только вся страна скажет: „Это что такое?!“. Заговора никакого нет, это просто человеческий фактор. Судья ошибается, такое бывает. Мы говорим, что уровень чемпионата определённый, а мне кажется, что уровень судейства определённый.
ЦСКА команда с хорошими футболистами, но я хочу отметить свою команду. Это хороший результат. Саша Беленов герой матча? Он сделал свою работу и сделал её отлично. Помог команде сохранить её лицо при таком судействе. Я не люблю об этом говорить, но сейчас уже наболело. Премия? Никаких премий нет. Он выполняет свою работу. Ещё раз хочу поздравить свою команду и всех болельщиков. Очень понравилось, как сегодня стадион поддерживал свою команду. Все 90 минут гнали команду вперёд», — заявил Газизов.
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