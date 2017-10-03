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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко: слова Путина воспринял как конструктивную критику
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что его не задели слова Владимира Путина.
На совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 Президент РФ обратил внимание на то, что в составе клуба играет слишком много иностранцев.
"Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол. Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с "Зенитом", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
На совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 Президент РФ обратил внимание на то, что в составе клуба играет слишком много иностранцев.
"Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол. Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с "Зенитом", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
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