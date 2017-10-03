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Сергей Фурсенко: слова Путина воспринял как конструктивную критику

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что его не задели слова Владимира Путина.

На совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 Президент РФ обратил внимание на то, что в составе клуба играет слишком много иностранцев.

"Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол. Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с "Зенитом", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Фурсенко Путин
Сегодня, 19:02
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7
(1)
№7 Написал: Цезарь (Сегодня, 19:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Я воспринял слова плешивого как дешевый предвыборный пиар
Регистрация: 21.09.2017
№6 Написал: GPS (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)
online

Критику воспринимает спокойно. Выводов не делает..
Регистрация: 18.02.2011
№5 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё !!! наверно ЗИНЬКУ покинет спонсор НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ и они будут финансироваться с местного БЮДЖЕТА
Регистрация: 8.05.2016
№4 Написал: кандид (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (3)
online

Перечить Володе ? Окуел !!!! Срочно меняй вектор . Аргентосов на фиг - Шлюху в состав !
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:14) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы

а это кто выбирал (голосовал) и где?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:12) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я воспринял это как конструктивную критику.
Мы согласны, что надо развивать российский футбол.


joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№1 Написал: magger СССР (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (3)
online

Ай! Молодец Фурсенко) Притащил аргумент за уши... "Петр первый" хренов


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008
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