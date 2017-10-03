Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент Луана: рассмотрим возможность перехода в "Спартак" зимой

Агент полузащитника "Гремио" Луана Виейры Жаир Кайно Пейшото рассказал, что зимой готовы рассмотреть предложение "Спартака".

Летом бразильский футболист отказался переходить в стан красно-белых. "Спартак" предлагал за него 20 миллионов.

"Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.

Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Луан Гремио Спартак
Сегодня, 19:13
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот только вас скорее всего Спартак уже не рассмотрит.
Регистрация: 5.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.