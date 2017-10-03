Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:56
Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина (1)
Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина (1)
13:33
Александр Кокорин: шутка с усами была на отдыхе, давайте не будем об этом забывать (видео) (3)
Александр Кокорин: шутка с усами была на отдыхе, давайте не будем об этом забывать (видео) (3)
Агент Луана: рассмотрим возможность перехода в "Спартак" зимой
Агент полузащитника "Гремио" Луана Виейры Жаир Кайно Пейшото рассказал, что зимой готовы рассмотреть предложение "Спартака".
Летом бразильский футболист отказался переходить в стан красно-белых. "Спартак" предлагал за него 20 миллионов.
"Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.
Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность", - цитирует агента ТАСС.
Летом бразильский футболист отказался переходить в стан красно-белых. "Спартак" предлагал за него 20 миллионов.
"Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.
Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность", - цитирует агента ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.