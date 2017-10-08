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Роман Широков: выделялся у итальянцев Дельвеккио, а у нас – Кадыров

Полузащитник команды Кадырова Роман Широков подвел итоги товарищеского матча против ветеранов сборной Италии (6:3).

"Всегда приятно играть в Грозном, отличная атмосфера, полный стадион.

У Италии выделялся Дельвеккио, сделавший хет-трик. А у нас Кадыров – гол и три передачи", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Широков Кадыров
Сегодня, 06:41
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