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Денис Колодин: я официально завершил карьеру

Бывший защитник сборной России и "Динамо" Денис Колодин сообщил, что завершил игровую карьеру.

"Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть", - цитирует Колодина "Чемпионат.сом".
Теги: Колодин
Сегодня, 21:26
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