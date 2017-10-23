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Михаил Боярский: думаю, "Зенит" ждет золотой сезон

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что питерский клуб, скорее всего, станет чемпионом России в текущем сезоне.

– Скамейка у Манчини длиннющая. Это может стать миной замедленного действия?

– Нет. Манчини – тренер опытнейший. Гораздо умнее всех болельщиков вместе взятых. Тут за него даже думать не стоит. Важно, что он использует много футболистов. К лавке никто не прирастает, каждый находится в обойме, считает себя нужным.

– "Зенит" для вас – главный фаворит чемпионата?

– Бесспорно. Сейчас команда объективно сильнее конкурентов. Думаю, Петербург ждет золотой сезон.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Зенит
Сегодня, 02:12
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 02:23) #
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Не стал бы так уверенно говорить.По составу:почему не играет Нобоа?По игре:за последние три игры в ЧР забито 2 мяча!Потеряно 7 очков,из них в играх с аутсайдерами потеряно 5 из 6!По приоритетам:Манчини,как европейцу,наверное,логично упирать на ЛЕ,т.к. она на виду,а ЧР нет,плюс там нет лимита,а то,что в тройку в ЧР для ЛЧ Зенит и так войдёт,он уверен.
Короче,посмотрим.Не говори гоп,пока не перепрыгнешь!
Регистрация: 11.08.2008
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