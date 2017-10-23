Михаил Боярский: думаю, "Зенит" ждет золотой сезон

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что питерский клуб, скорее всего, станет чемпионом России в текущем сезоне.– Нет. Манчини – тренер опытнейший. Гораздо умнее всех болельщиков вместе взятых. Тут за него даже думать не стоит. Важно, что он использует много футболистов. К лавке никто не прирастает, каждый находится в обойме, считает себя нужным.– Бесспорно. Сейчас команда объективно сильнее конкурентов. Думаю, Петербург ждет золотой сезон.