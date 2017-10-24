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Андрею Луневу диагностирован ушиб ноги

Вратарю "Зенита" Андрею Луневу диагностирован ушиб ноги, голкипер будет готовиться к матчу 15-го тура чемпионата России С "Локомотивом", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Лунев был заменен после первого тайма встречи 14-го тура с ЦСКА, которая прошла в воскресенье.

"У Лунева диагностирован ушиб, он будет готовиться к матчу с "Локомотивом", - сообщили в пресс-службе.
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 21:43
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:58) #
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Хорошая новость.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и хорошо!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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