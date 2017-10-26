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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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КДК оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч за сжигание фанатами атрибутики ЦСКА
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей за сжигания болельщиками атрибутики ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России.
"По матчу ЦСКА - "Зенит" (0:0): болельщики петербургской команды скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. Также фанаты зажгли шесть пиротехнических изделий, за это штраф 60 тысяч. Еще они сжигали атрибутику ЦСКА - это называется неправомерные действие болельщиков, направленные на возбуждение вражды Это уже второе нарушение в сезоне, за что штраф 100 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"По матчу ЦСКА - "Зенит" (0:0): болельщики петербургской команды скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. Также фанаты зажгли шесть пиротехнических изделий, за это штраф 60 тысяч. Еще они сжигали атрибутику ЦСКА - это называется неправомерные действие болельщиков, направленные на возбуждение вражды Это уже второе нарушение в сезоне, за что штраф 100 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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